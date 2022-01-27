Пожилые жители Подмосковья смогут рассчитывать на поддержку, как и учителя, медики, воспитатели детских садов. В регионе появятся новые школы и больницы, а движение транспорта ускорится за счет большего числа выделенных полос. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по развитию региона в 2022 году — вот главное, что нужно знать.

Денежные выплаты

Часть пожилых жителей Московской области ожидает доплата к минимальной пенсии. Если одинокий пенсионер получает 12 700 рублей и живет в регионе не меньше 10 лет, то ему доплатят недостающую до 17 тысяч рублей сумму. Деньги начнут поступать с февраля. Новая мера коснется 33 тысяч человек.

Для поддержки медиков и системы здравоохранения разработали программу «Приведи друга». Если специалист приведет в свое медучреждение нового работника, то может рассчитывать на единовременную выплату. Она составит от 30 до 50 тысяч рублей.

Специальные сертификаты будут выдавать жителям Подмосковья, которые попали в программу расселения аварийного жилья. Они получат по 84 тысяч рублей за каждый квадратный метр.

С января 2022 года учителя и воспитатели детских садов Московской области начнут получать надбавки в размере пяти тысяч рублей, а младшие воспитатели — 2500 рублей.

Учителям подмосковных школ, показывающим хорошие результаты, дополнительно повысят зарплаты с 1 сентября. Это коснется тех учебных заведений, которые находятся в зеленой зоне.

Новые проекты Подмосковья

Еще 17 проектов по реновации запустят в Московской области в 2022 году. В частности, новое жилье дадут жителям Ленинского городского округа, Люберец, Балашихи, Пушкина, Красногорска. Работы уже идут в Мытищах и Раменском.

Выделенные полосы для общественного транспорта оказались эффективными в Подмосковье, поэтому в 2022 году сделают еще около 100 выделенок. Они точно появятся в Сергиевом Посаде, Мытищах, Долгопрудном, Люберцах.

В этом году в Московской области откроют 23 детских сада и 20 школ. В 2022 году в Подмосковье введут новую систему Preschool для модернизации дошкольного образования. Это позволит обеспечивать преемственность между школами и детскими садами.

В регионе появятся 23 новых объекта здравоохранения, среди них — восемь поликлиник, три станции скорой помощи. Кроме того, в Истре построят новый госпиталь. Медучреждения Подмосковья откажутся от аналогового оборудования и перейдут на цифровое. Полностью технику заменят к 2025 году.

Московская область в рамках поддержки аграрного бизнеса запустила программу «Подмосковные 10 гектаров». Фермерам в безвозмездное пользование предоставят земельные участки.