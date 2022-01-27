В Московской области в 2022 году запустят еще 17 проектов по реновации. Речь идет о Балашихе, Раменском, Пушкине, Красногорске, Ленинском городском округе, Люберцах и других территориях. О планах по реновации губернатор Андрей Воробьев сказал во время обращения к жителям.

«В этом году и в прошлом президент делал акцент на том, чтобы вытаскивать людей из трущоб. Как мы можем это сделать? Мы видим сложный, но успешный опыт в Москве, он касается программы реновации. У нас подготовлен ряд проектов, первые два — это Мытищи и Раменское — уже реализуются, и еще 17», — заявил губернатор.

Смысл реновации в том, что человек может переехать из безнадежно устаревшего, почти аварийного дома в современное, комфортное жилье.

«Наша задача — ответить на три простых вопроса: когда я перееду, куда я перееду и какого качества будет жилье, куда я перееду», — отметил он.

По его словам, если власти не буду дать разъяснения, то возникают проблемы или напряжение. Этого надо избежать.

В конце декабря стало известно, что 30 человек из аварийных домов Зарайска в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» получили новые квартиры.