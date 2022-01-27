Воробьев объявил о переходе дошкольного образования в Подмосковье на стандарт Preschool

В 2022 году в Подмосковье введут новую систему Preschool для модернизации дошкольного образования. Об этом в обращении к жителям рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Подготовку детей к начальной школе по системе Preschool впервые начнут в Подмосковье в этом году. Для этого формируют специальный стандарт.

Система дошкольного образования Preschool, которую в рамках пилотного проекта запустят в Подмосковье в 2022 году, призвана обеспечить преемственность между детским садом и школой с вовлечением родителей в процесс.

По системе Preschool в старших группах детского сада будут проходить обучение на современном оборудовании. Занятия в детских садах для них будут проводить учителя из школ-партнеров. Организуют и шефство от школьников.

Новый подход позволит детям лучше подготовиться к началу обучения в школе. В перспективе система Preschool может появиться во всех детских садах Подмосковья.