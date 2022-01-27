Лучшим учителям в Подмосковье дополнительно повысят зарплаты

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил дополнительно повысить зарплаты учителям, которые показывают высокие результаты и качество знаний. При этом в регионе уже назначили доплаты всем педагогам и воспитателям. О мерах поддержки Воробьев рассказал в обращении к жителям.

Воробьев предложил расширить поддержку и дополнительно поднять зарплаты учителям, которые дают высокие результаты. А таких в Подмосковье большинство: прибавку могут получить 28 тысяч учителей.

Школа сможет получить специальный грант на доплату учителям, если войдет в зеленую зону областного рейтинга.

Учителя школ и воспитатели детских садов с января начали получать по 5000 рублей прибавки к зарплате. Ежемесячную доплату в 2500 рублей также назначили младшим воспитателям. Никаких заявлений для получения надбавки писать не нужно.