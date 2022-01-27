Воробьев: в 2022 году в Подмосковье откроют 23 новых объекта здравоохранения

В Московской области в 2022 году откроются 23 новых объекта здравоохранения. О модернизации инфраструктуры и строительстве поликлиник в регионе в своем обращении к жителям рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В 2022 году в Подмосковье сдадут 23 новых объекта здравоохранения. Появятся восемь поликлиник, из них одну уже открыли в Реутове, где скоро откроют еще одну, три откроются в Мытищах, и по одной — в Коломне, Балашихе и Домодедове, рассказал губернатор.

«Мы понимаем, что самое чувствительное, самая тяжелая ситуация у нас в поликлиниках, в амбулаторном звене. Наша задача — предпринять новаторские умные решения, чтобы человек мог и записаться в поликлинику, и попасть к узкому специалисту. Мы делаем акценты на усилении первичного звена», — отметил он.

Также построят три станции скорой помощи: в Солнечногорске, Видном и Кашире, добавил Воробьев.

«Эта работа не прекращающаяся, она будет и дальше весьма и весьма заметна в Московской области», — заверил губернатор.

За прошлый год в Подмосковье открыли девять новых поликлиник: в Химках, Подольске, Красногорске и Балашихе. Кроме того, провели модернизацию 47 поликлиник, 65 стационаров и 34 станций скорой помощи.