Воробьев рассказал о планах открыть 20 школ в Подмосковье в 2022 году

Еще 20 новых школ и 23 детских садов откроют в Подмосковье в 2022 году. Об этом объявил глава региона Андрей Воробьев во время обращения к жителям. По его словам, за последние два года в Московской области построили 60 школ и 39 детских садов.

«Мы не устаем строить современные школы, последнюю в Подольске открыли. Порядка 30 школ мы строим каждый год. Этот темп будем держать дальше. <…> Наши финансовые возможности позволяют строить большое количество школ. В этом году откроем 20 новых школ и 23 детских сада», — заявил Воробьев.

В этом году учреждения для детей откроются в Ленинском городском округе, Балашихе, Красногорске, Мытищах и Щелкове. За три года власти планируют построить еще более 100 школ и свыше 130 садов. Губернатор поблагодарил за сотрудничество Роспотребнадзор.

«В партнерстве с Роспотребнадзором сегодня имеем возможность большей вместимости строить детские сады и школы. Причем как мы считаем, грамотно сделали — весь административно-хозяйственный блок находится наверху, для детей ничего не поменялось», — отметил он.

Воробьев рассказал, что по президентской программе полностью отремонтируют и обновят еще 65 школ.