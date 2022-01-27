Аналоговое оборудование медучреждений в Подмосковье заменят на цифровое к 2025 году

В связи с пандемий нагрузка на систему здравоохранения в Московской области увеличилась. Чтобы жители получали услуги быстро и качественно, требуется новейшее оборудование. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил закончить переход с аналогового оборудования на цифровое в медучреждениях к 2025 году.

«Задача — за следующие три года заменить все аналоговое оборудование. Что такое аналоговое оборудование? Во-первых, оно безнадежно устарело, во-вторых, снимки можно читать только там, где был сделан. Сегодня в Мониках есть большой центр, где профессиональные врачи, профессоры, могут дать и второе мнение, и в короткое время расшифровать и дать заключение», — объяснил он.

Воробьев напомнил, что в прошлом году для медицинских учреждений закупили девять тысяч единиц нового оборудования, в том числе 15 — тяжелой техники. В 2022 году власти региона закупят еще 101 единицу тяжелой техники: рентгены, маммографы, флюорографы, КТ и МРТ.

«Каждый из нас проходил МРТ или КТ и понимал, насколько важно оперативно получить заключение врача. Мы работаем над тем, чтобы вся эта работа была реализована в большом объеме», — подчеркнул он.

В прошлом году в Московской области пациентам выдали дистанционно два миллиона справок и заключений, сообщил губернатор.