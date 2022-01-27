Доплату к минимальной пенсии начнут получать 33 тысячи жителей Подмосковья

Новая доплата к минимальной пенсии коснется 33 тысяч жителей Московской области. О мерах поддержки пенсионеров в регионе рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время обращения к жителям.

Живущим в Подмосковье одиноким пенсионерам, которые получают минимальные 12 700 рублей, будут доплачивать до 17 тысяч рублей. Поддержку начнут осуществлять с февраля, при этом одновременно доплату начислят и за прошлый месяц.

«Старшее поколение в зоне нашего постоянного внимания. Вы знаете, президент с 1 января этого года на 8,6% поднял пенсию. Мы со своей стороны должны позаботиться о тех, кто старше 65 лет, кто живет один, кто испытывает сложности с маленькой пенсией. Таких у нас 33 тысячи человек, и доплату мы им сделаем до 17 тысяч рублей», — сказал Воробьев.

Региональные депутаты принимают все законопроекты, которые позволят оказать помощь, указал губернатор.

«360» ведет прямую трансляцию обращения Воробьева, с которым губернатор традиционно выступает в начале года. Это уже 10-е обращение Воробьева во главе Московской области.