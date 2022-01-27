Еще 100 выделенных полос появятся в Подмосковье

Внедрение отдельных полос для общественного транспорта в Подмосковье оказалось удачным, поэтому в регионе решено сделать еще 100 выделенок в 2022 году. Об этом объявил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время обращения к жителям.

Он напомнил, что две выделенные полосы уже есть в Ленинском городском округе, одна — в Одинцове. Также выделенная полоса появилась в Химках.

В конце прошлого года Воробьев заявил, что из-за неблагоприятных погодных условий и трафика общественный транспорт в Подмосковье часто выбивается из графика. Поэтому одним из вызовов 2022 года он назвал именно создание выделенных полос. Их должны сделать в Сергиевом Посаде, Долгопрудном, Мытищах, Люберцах и других городах.