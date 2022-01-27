Новую программу по поддержке фермеров запустят в Подмосковье

В Московской области появится программа по поддержке фермеров «Подмосковные 10 гектаров». О ней во время обращения к жителям объявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор предложил предоставлять фермерам в безвозмездное пользование земельные участки. Пилотными территориями будут Серебряные пруды, Лотошино и Шатура.

Разговоры о 10 гектарах для фермеров ведутся в правительстве Подмосковья уже давно. Первый вице-губернатор региона Ильдар Габдрахманов ранее говорил, что речь идет о предоставлении таких участков сроком на шесть лет.

«Если фермер сможет качественно организовать работу по выпуску продукции, то через пять лет он сможет оформить ее в свою собственность», — заявлял он.

В договоре, как ожидается, будет прописано, что можно сажать на этой земле и какой минимальный размер урожая ждут от фермера. Если на протяжении пяти лет все условия выполняются, то участок передадут в собственность хозяйству.