Новую программу по поддержке фермеров запустят в Подмосковье
Воробьев сообщил о старте программы «Подмосковные 10 гектаров»
В Московской области появится программа по поддержке фермеров «Подмосковные 10 гектаров». О ней во время обращения к жителям объявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Губернатор предложил предоставлять фермерам в безвозмездное пользование земельные участки. Пилотными территориями будут Серебряные пруды, Лотошино и Шатура.
Разговоры о 10 гектарах для фермеров ведутся в правительстве Подмосковья уже давно. Первый вице-губернатор региона Ильдар Габдрахманов ранее говорил, что речь идет о предоставлении таких участков сроком на шесть лет.
«Если фермер сможет качественно организовать работу по выпуску продукции, то через пять лет он сможет оформить ее в свою собственность», — заявлял он.
В договоре, как ожидается, будет прописано, что можно сажать на этой земле и какой минимальный размер урожая ждут от фермера. Если на протяжении пяти лет все условия выполняются, то участок передадут в собственность хозяйству.