В Московской области вводится специальный сертификат для жителей, которые попали в программу расселения аварийного жилья. Субсидия составит 84 тысячи рублей на каждый аварийный метр. Об этом объявил губернатор Андрей Воробьев во время обращения к жителям.

«Мы в этом году предусмотрели сертификат — 84 тысячи рублей за квадратный метр. До 15 марта можно подать заявление, если дом признан аварийным, получить деньги и купить в любой территории МО себе жилье», — подчеркнул глава региона.

Воробьев уже не раз говорил о важности расселения из аварийного жилья. В решении вопроса немаловажную роль играет федеральное регулирование. Возможна реновация и благодаря помощи наиболее крупных подмосковных округов — Мытищ, Раменского и Балашихи.

Масштабы расселения, отмечал губернатор, тоже важны. А для этого необходимы значительные ресурсы.

В конце 2021 года ключи от новых квартир получили 30 переселенцев из аварийных домов Зарайска в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Семьям предоставили благоустроенное жилье с современной отделкой.