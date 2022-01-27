Медики смогут получить единоразовую выплату по программе «Приведи друга» в Подмосковье

Власти Московской области заинтересованы в поддержке медицинских работников и увеличении их штата. В связи с этим с 2022 года в регионе начала действовать программа «Приведи друга». Если медик приведет нового сотрудника, то получит единоразовую выплату. О старте программы сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время обращения к жителям.

«Мы предлагаем всем врачам, которые работают в Подмосковье, привести своих знакомых, друзей, усилить то или иное направление, которое мы сопровождаем — узкий специалист, терапевт, педиатр или профессиональный хирург, или онколог, уролог. Здесь есть программа „Приведи друга“», — сказал он.

Выплата по ней составит от 30 до 50 тысяч рублей в зависимости от оклада специалиста. Воробьев подчеркнул, что система здравоохранения нуждается в новых кадрах.

В Московской области действуют и другие меры поддержки медиков. В частности, специалисты могут получить земельные участки для строительства дома, компенсацию в 20 тысяч рублей, если снимают квартиры. На эти меры уже выделили 430 миллионов рублей из областного бюджета.

Кроме того, медики имеют право рассчитывать на социальную ипотеку. Также увеличены зарплаты водителям скорых и неотложек, медицинским регистраторам и администраторам поликлиник.