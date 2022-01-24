Учителям и воспитателям Подмосковья назначат ежемесячную прибавку к зарплате

Учителя школ и воспитатели детских садов в Московской области будут ежемесячно получать прибавку к зарплате в размере 5000 рублей. О мерах поддержки педагогов рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

«Еще важная деталь, которая должна прозвучать сегодня, — это увеличение зарплаты учителям (их у нас порядка 50 тысяч), воспитателям (их у нас порядка 40 тысяч в детских садах) и младшим воспитателям, их в народе называют нянечками (их порядка 20 тысяч)», — сказал губернатор.

Педагогам назначат доплаты с 1 января. Учителям школ и воспитателям детсадов каждый месяц к зарплате будут дополнительно начислять по пять тысяч рублей. Младшим воспитателям назначат доплату в 2,5 тысячи рублей.