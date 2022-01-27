Новый госпиталь в Истре вместе с Минобороны построят всего за 8 месяцев

Поддержка Министерства обороны позволит завершить строительство нового госпиталя с поликлиникой в Истре всего за восемь месяцев. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил военное ведомство за помощь.

Губернатор в своем обращении к жителям Подмосковья рассказал, что работы по возведению госпиталя в Истре проходят при посильном участии со стороны Минобороны.

«Вы знаете, что мы очень оперативно, если не за шесть, то за восемь месяцев построим большой, современный и комплекс, и поликлинику в Истре», — сказал Воробьев.

Глава Подмосковья добавил, что в новом госпитале и поликлинике будет все необходимое оборудование.

Всего в 2022 году в Московской области откроют 23 новых объекта здравоохранения, в том числе восемь поликлиник, которые появятся в Реутове, Мытищах, Коломне, Балашихе и Домодедове.

Воробьев также объявил о старте программы по поддержке медиков «Приведи друга». Медики, которые приведут нового сотрудника, смогут рассчитывать на единоразовую выплату в размере 30-50 тысяч рублей в зависимости от оклада специалиста.