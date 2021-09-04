Большие новости 4 сентября: победа сборной России, аферисты угрожают убийством, парадокс талибов*

Сборная России обыграла Кипр в отборочном матче на чемпионат мира по футболу. Это первая победа команды под руководством Валерия Карпина. Телефонные мошенники нашли новый подход к доверчивым россиянам. Талибы* не сдержали слова о соблюдении прав женщин. Вышедших на акцию за равноправие жительниц Кабула разогнали слезоточивым газом.

ЧМ-2022 стал ближе

Сборная России по футболу одолела команду Кипра в рамках отборочного матча на чемпионат мира по футболу. В гостях подопечные Валерия Карпина одержали победу со счетом 2:0. Первый гол в ворота хозяев поля на шестой минуте забил Александр Ерохин. Вторым ворота соперников поразил Рифат Жемалетдинов. Это первая победа команды при Карпине. Следующий матч россияне проведут 7 сентября против Мальты.

Мошенники сменили амплуа

Новые способы обмана россиян телефонными мошенниками раскрыли в МВД. Чтобы добраться до чужих денег, злоумышленники используют новые сценарии. В первом случае потенциальная жертва получает по телефону угрозы. После чего ей звонит «сотрудник полиции» и предлагает защиту в обмен на вознаграждение.

Вторую схему чаще используют против пенсионеров, когда «полицейский» в телефонном разговоре втирается в доверие и оставляет свой номер телефона. Второй звонок идет с незнакомого номера, там снова «сотрудник правоохранительных органов», который просит помощи в задержании афериста. Пенсионер перезванивает первому полицейскому, который подтверждает, что операция действительно идет.

Талибы* не сдержали обещаний

Боевики террористического движения «Талибан»* разогнали группу жительниц Кабула слезоточивым газом. Женщины вышли на акцию протеста с требованием равных прав с мужчинами. При этом ранее руководители талибов* обещали, что в жизни афганских женщин ничего не изменится, кроме обязательного ношения хиджаба.

Похитителя взяли под стражу

Нижегородский суд отправил под стражу обвиняемого в похищении девушки 39-летнего местного жителя. По версии следствия, мужчина больше недели удерживал 23-летнюю студентку в подвале и насиловал. Спасли пострадавшую 2 сентября.

Лукашенко увековечили на холсте

Картину с вооруженным президентом Белоруссии Александром Лукашенко повесили во Дворце независимости в Минске. На холсте рядом с главой государства стоит его сын Николай, сжимающий в руках автомат. Автором картины стала дочь одного из сотрудников Службы безопасности белорусского лидера.

Кадры вооруженных Лукашенко и сына обошли мировые СМИ в прошлом году, когда в Минске проходила очередная массовая акция протеста. Белорусский лидер осматривал территорию столицы с вертолета.

Отравление школьников

Несколько десятков учеников нижегородской гимназии № 13 пожаловались на плохое самочувствие. У 24 детей выявили симптомы ротавирусной инфекции. Проверку по факту случившегося начали Роспотребнадзор и региональная прокуратура.

В гимназии временно отменили занятия для начальных классов. Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».



*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.