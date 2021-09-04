Портрет президента Лукашенко с автоматом выставили во Дворце независимости в Минске

Во Дворце независимости в Минске выставили картину, на которой изображены президент Белоруссии Александр Лукашенко с автоматом и его сын Николай. Это сюжет событий во время акций протеста в столице республики год назад. Эту работу белорусский лидер получил в подарок на день рождения, который он отметил 30 августа.

Как сообщило агентство БелТА, первыми картину увидели жители агрогородка Тихиничи Гомельской области.

«Вы фактически первые, кто видит этот экспонат. Ее нарисовала без какого-либо заказа по собственному велению души дочка одного из сотрудников Службы безопасности президента», — приводит агентство слова секретаря главы государства Натальи Эйсмонт, которая проводила экскурсию для гостей по Дворцу независимости.

Она добавила, что художница писала эту картину полгода. Лукашенко рассказал об этом подарке на день рождения 1 сентября. Он напомнил, что в августе 2020 года бегал с сыном с автоматом, и назвал тот момент важным в своей жизни.

Лукашенко и его сын Николай год назад прилетели ко Дворцу независимости на вертолете. Они вышли из него в бронежилетах и с оружием.