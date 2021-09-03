В Нижнем Новгороде нашли пропавшую в конце августа девушку. По версии следствия, больше недели ее удерживал в гараже и насиловал местный житель, которого знают исключительно как примерного семьянина и хорошего друга. Теперь его разыскивают силовики.

Нижегородская студентка Елизавета Бабикова пропала после свидания с мужчиной с сайта знакомств 24 августа. 23-летнюю девушку нашли только 2 сентября в подвале одного из гаражей микрорайона Щербинки, который, предположительно, принадлежит местному предпринимателю Сергею Свешникову. Незадолго до этого жена 39-летнего бизнесмена призвала всех неравнодушных помочь в поиске супруга — он тоже неожиданно пропал.

С сайта знакомств — в гаражный подвал

Освобожденная из многодневного плена девушка рассказала, что познакомилась со своим похитителем на сайте знакомств. Он представился Максимом, предложил ей встретиться 24 августа, сходить в ресторан. Telegram-канал Life Shot опубликовал выдержки из допроса похищенной Елизаветы Бабиковой. Далее рассказ девушки будет публиковаться, основываясь на этих показаниях, появившихся в СМИ.

«Я была зарегистрирована на сайте с целью зарабатывания денежных средств, то есть я могла сопровождать мужчину, посидеть в ресторане, в том числе могла оказать интимные услуги. Указанные мужчины платили мне за это», — объяснила Бабикова следователям.

Никаких негативных эмоций или опасений новый знакомый у нее не вызвал, в назначенное время приехал к дому Елизаветы, попросил сесть ее на заднее сиденье автомобиля — якобы переднее было сломано. По пути мужчина сказал, что у него спустило колесо, вышел из машины и пересел на заднее сиденье к Елизавете, следует из опубликованных в СМИ выдержек из допросов.

В день их встречи он припарковал свой автомобиль Range Rover черного цвета у магазина. Когда Бабикова подошла к машине, он вышел ей навстречу. Мужчина оказался ниже ее ростом, был одет в черные штаны, водолазку темного цвета. У него была козлиная бородка, которая закрывала большую часть лица. При этом он не представился и не стал спрашивать имя девушки.

«Он сказал, что датчик на машине показывает, что спустило колесо на машине. Далее он вышел и открыл капот, после чего он подошел к правому колесу. Спустя некоторое время он сел в машину — на заднее сиденье ко мне», — рассказала девушка.

Затем, по ее словам, приведенным в СМИ, он достал складной нож из кармана и продемонстрировал ей, а потом приказал, чтобы она сняла нижнее белье. После этого он зафиксировал ее руки наручниками с белым пухом, а ноги связал тросом. Все это время у него в руках был нож. Рот Бабиковой похититель обмотал белым полотенцем и перевязал скотчем черного цвета. Мобильный телефон, по ее словам, он сразу забрал.

Проделав все эти манипуляции, злоумышленник отвез девушку в лесополосу, где дважды попытался изнасиловать, но у него ничего не получилось, утверждают СМИ.

«Далее он сказал, что мы поедем к нему на квартиру в микрорайон Щербинки, он надел мне на голову черную майку, чтобы я не видела, куда мы едем, после чего мы проследовали к гаражам, которые находятся в глубине микрорайона», — добавила Бабикова.

Уже в гараже, по ее словам, похититель разрешил снять майку, развязал ноги, но чтобы она не сбежала, оставил у ворот собаку. После этого взял ее под руки и отвел в подвал. Внутри она увидела холодильник, за которым стояли кровать, самодельный стол, кухонный гарнитур и телевизор. Были ванная с туалетом и теплый пол. Комната была полностью оборудована для проживания, сказано в показаниях девушки. Внутри она также заметила камеру видеонаблюдения, но мужчина заявил ей, что она выключена, потому что нет интернета.

«Он меня [изнасиловал]. Далее он сказал, что я ему понравилась и то, что я останусь еще на одну ночь. Я закатила ему истерику. Сказала, что он не может меня здесь держать, как животное, на что он мне ответил, что не все бывает, как я хочу. После чего он ушел», — рассказала она.

С 25 по 27 августа, по словам Бабиковой, он каждый день приезжал в подвал, около 11:00. С 28 августа стал приезжать по вечерам. Во время этих визитов он всегда надевал балаклаву на голову и каждый раз насиловал.

В один из дней, по словам Елизаветы, она якобы увидела на холодильнике бумажку с именем Свешников Сергей Анатольевич и предположила, что это имя человека, который удерживает ее в подвале. Бабикова стала предлагать ему деньги, чтобы тот ее отпустил. На шестой день заточения он согласился, но, узнав, что ее разыскивают, понял, что ему нужно сменить номера на машине. Несколько дней похититель думал, как это сделать.

«В ходе общения я выяснила, что якобы машина принадлежит кому-то другому, поэтому он должен вернуть ее. Далее он договорился с каким-то мужчиной об изготовлении новых номеров», — пояснила девушка.

По ее словам, 2 сентября ему должны были сделать новые номера и он должен был вывезти ее, но в итоге не приехал. В этот же день сотрудники полиции и Следственного комитета обнаружили ее в подвале и освободили.

Главное о возможном похитителе

Супруга Свешникова заявила, что у них с мужем были замечательные отношения. За несколько лет семейной жизни, по ее словам, они поссорились только один раз. Женщина добавила, что у них не было никаких проблем в интимном плане, поэтому она не может поверить в то, что пишут о ее супруге в СМИ, сообщил Lifе.

Также она заявила, что была не в курсе, что у мужа есть какой-то гараж в микрорайоне Щербинки и страничка на сайте знакомств. Открытием стала и машина Range Rover, на которой он якобы забирал Бабикову из дома.

В своем Instagram она попросила о помощи в поисках мужа.

«Друзья, мне очень нужна ваша физическая помощь. Если кто-то может присоединиться к поискам моего мужа, потому что нашли, что по камерам он появлялся на улице 40-летия Победы, дом 17, и в трех километрах в радиусе от этого места. Большая просьба помочь приехать на его поиски», — обратилась женщина к своим подписчикам.

Местное издание vremyan.ru опубликовало ориентировку поисково-спасательного отряда «Рысь». В ней сообщается, что Сергей Свешников перестал выходить на связь 1 сентября. В этот день, в 15:30, он на автомобиле Mercedes уехал на улицы Красноэтновская и с тех пор не выходит на связь. В день исчезновения был одет в светло-голубой деловой костюм, бело-сиреневую рубашку, на ногах были темные туфли.

По данным «МК», у Свешникова хорошая семья, мать работает учительницей. Вместе с женой он воспитывает двух маленьких детей. Свадьбу они сыграли десять лет назад. Тем не менее три года назад отец семейства зарегистрировался на сайте знакомств.

Известно также, что он руководит фирмой по ремонту электрооборудования, никаких проблем с деньгами у него нет. У семьи имеются квартира, загородный дом, автомобиль. На странице во «ВКонтакте» Свешникова есть подписка на паблик «ПСО ВОЛОНТЕР НН». В этой группе активно обсуждали исчезновение Бабиковой и ее поиски.

Последний раз в его аккаунт заходили утром 2 сентября. Судя по фото, которые Свешников публиковал в Сети, он увлекался ездой на квадроцикле, любил путешествовать.

Соседка Свешникова Зинаида Коновалова рассказала «360», что мужчина поехал на работу, а после этого не вернулся.

«Мы их считаем очень порядочными людьми. Они живут здесь уже лет 10, никаких конфликтов между нами не было. Он каким-то начальником работает, хороший сосед, тихие они. Не верится, что он мог похитить девушку», — добавила она.

По словам соседа похищенной девушки, Елизавета жила в их доме несколько месяцев, никаких претензий других жильцов к ней не было.

«Опрятная, нормальная молодая девушка, за собой следила, в квартире было тихо, не шумел никто. <…> Есть молодые девушки, которые жаждут богатых ухажеров, наверное, она одна из таких. Вела вечерний образ жизни, не знаю, работала она или нет», — поделился он.