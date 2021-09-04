Нижегородская школа приостановила занятия у младших классов из-за жалоб на отравления

Ученики начальных классов гимназии № 13 в Нижнем Новгороде временно не будут ходить на занятия из-за массовых жалоб на отравления у школьников. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что после получения информации о случаях кишечной инфекции у учеников начальных классов гимназии № 13 было начато эпидемиологическое расследование.

В частности, Роспотребнадзор организовал медицинское наблюдение и лабораторное обследование учащихся и сотрудников школы. Были взяты пробы воды и пищевых продуктов, сделаны смывы в помещениях школы. Проверку также ведет областная прокуратура. В пресс-службе ведомства отметили, что дадут оценку соблюдения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии.

Ранее стало известно, что прокуроры получили около 40 жалоб на ухудшение здоровья и признаки отравления, одно отравление было подтверждено. В Минздраве региона ТАСС заявили, что за весь период наблюдения к врачам обратились родители 24 детей, два ученика гимназии сейчас находятся в больнице, их здоровью ничего не угрожает. Еще одного ребенка выписали. У всех выявили симптомы ротавирусной инфекции. В департаменте образования агентству заявили, что ученики вторых-третьих классов начали жаловаться на плохое самочувствие до после обеда в столовой, а буфет в школе не работает.