Сборная России забила первый гол под руководством Валерия Карпина

Полузащитник Александр Ерохин в матче с Кипром открыл счет уже на шестой минуте, пробив в дальний верхний угол ворот соперников. Встреча проходит на стадионе в Никосии. Это первый гол сборной России под руководством Валерия Карпина.

До штрафной мяч довел Федор Смолов, отдал пас Ерохину, а тот оформил гол.

Сегодня на поле с первых минут вышли Вячеслав Караваев, Игорь Дивеев, Георгий Джикия и Илья Самошников, Александр Ерохин, Дмитрий Баринов, Александр Головин, Алексей Миранчук, Денис Черышев и Федор Смолов. На воротах — Маринато Гилерме.

В первом отборочном матче на ЧМ-2022 против Хорватии российская сборная сыграла вничью. Еще одна встреча команде Валерия Карпина предстоит со сборной Мальты 7 сентября в Москве. Игрой с Хорватией новый наставник сборной остался недоволен.