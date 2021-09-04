Уголовное дело завели после массового отравления школьников в Нижнем Новгороде

Массовое отравление учеников нижегородской гимназии № 13 обернулось уголовным делом об оказании услуг, не отвечающих безопасности. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью первой статьи 238 УК РФ „Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей“. <…> У обратившихся в больницу произведен забор мазков с целью установления причин заболевания», — говорится в сообщении ведомства.

Источник фото: пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области

Сейчас следователи проводят осмотры в учебном заведении и в организации, оказывающей услуги питания. Они допрашивают работников школы и выясняют причины происшествия.

По предварительным данным, с 3 сентября 24 ученика нижегородской школы обратились за медицинской помощью с признаками отравления и повышенной температурой. Ранее в пресс-службе прокуратуры региона сообщили о том, что в Роспотребнадзор с признаками отравления обратились почти 40 человек. Руководство школы решило временно приостановить занятия у младших классов.