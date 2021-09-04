Массовое отравление произошло в школе Нижнего Новгорода

Около 40 человек из нижегородской школы обратились в Роспотребнадзор с признаками отравления. Специалисты подтвердили один случай. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

«Почти 40 человек [пострадавших], но информация еще уточняется, никто не госпитализирован, пока состояние у всех удовлетворительное. Они находятся дома. Подтвержденный [со стороны Роспотребнадзора] пока один случай отравления. Остальные — это родители обратились», — рассказала агентству представитель надзорного ведомства.

По данным сайта прокуратуры, специалисты ведомства начали проверку. Сейчас они устанавливают причину произошедшего и изучают соблюдение законов о санитарно-эпидемиологическом благополучии и о несовершеннолетних.

В августе в больницу с жалобами на плохое самочувствие привезли семерых детей из парк-отеля «Ершово» в Одинцове. Тогда к прокурорской проверке подключился Роспотребнадзор.