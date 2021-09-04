Подозреваемого в похищении девушки нижегородца отправили в СИЗО на 2 месяца

Подозреваемого в похищении девушки в Нижнем Новгороде мужчину отправили в СИЗО на 2 месяца. Его задержали накануне по горячим следам.

Решение об аресте вынес Нижегородский районный суд. О заключении мужчины под стражу ходатайствовало следствие.

По версии СК, 24 августа 23-летняя девушка встретилась с 39-летним подозреваемым, с которым она познакомилась на сайте знакомств. После он заточил ее в подвале в микрорайоне Щербинки, где удерживал против ее воли и насиловал. Студентку спасли полицейские и следователи СК 2 сентября.

По словам девушки, во время похищения преступник угрожал ей ножом, связал, заклеил рот и отобрал мобильный телефон. Она пыталась уговорить его отпустить ее за выкуп, он согласился, но на воле девушка в итоге оказалась благодаря правоохранителям.

Сам нижегородец пропал 1 сентября, скрывшись на автомобиле Mercedes с адреса на улицы Красноэтновская, и с тех пор перестал выходить на связь.