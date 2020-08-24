«Ситуация серьезная». О чем говорит автомат в руках Лукашенко

По словам капитана 1 ранга запаса, и военного эксперта Василия Дандыкина, оружие в руках Лукашенко является автоматом системы Калашникова, только в укороченном варианте.

«Это укороченный автомат, который применялся в десантных войсках. Он сейчас редко применяется в вооруженных силах», — рассказал он.

По его словам, автомат применяется в системе МВД, он удобен для ближнего боя, особенно в помещениях в силу своей компактности и меньшего веса. Причина — короткий ствол. При этом дальность прямого выстрела и поражающая сила не очень велики на больших расстояниях. Поэтому ружье используется на расстоянии от 100 до 200 метров.

«В силу того, что он был на вооружении у советской армии, он оказался во всех частях некогда большого государства, в том числе на Украине», — упомянул Дандыкин.

Из его достоинств он назвал «безусловную надежность», подчеркнув при этом, что это оружие самообороны.

«Для наступательного боя и даже для серьезных оборонительных боев существует другое оружие разного типа в том числе и системы Калашникова», — указал эксперт.

Он также напомнил, что Лукашенко проходил военную службу офицером в приграничных войсках, поэтому умеет обращаться оружием. Специалист также отметил, что охрана вся была вооружена другими автоматами Калашникова, более серьезными АК-74.

«Это говорит о том, что ситуация серьезная и о том, что Лукашенко явно не Янукович», — заключил Дандыкин.