В МВД рассказали, как мошенники под видом полицейских выманивают деньги у россиян

Телефонные мошенники продолжают придумывать новые схемы обмана россиян. Если раньше они часто представлялись сотрудниками банка, то в этом году «переквалифицировались» в лжеполицейских. Под видом правоохранителей преступники действуют по двум сценариям, рассказали в МВД.

Один из них них выглядит следующим образом. Сначала потенциальной жертве звонит вымогатель, который требует от человека денег, угрожая убийством и уничтожением личного имущества. После этого появляется лжеучастковый, который убеждает перевести деньги, чтобы потом разоблачить вымогателя, сообщил ТАСС.

Есть еще одна схема, когда потерпевшему (как правило, это пенсионеры) сразу звонит лжеполицейский. Аферист втирается в доверие и оставляет свой номер телефона. Потом жертве звонит уже другой преступник и просит поучаствовать в задержании мошенников. Тогда человек звонит по оставленному номеру и лжеполицейский подтверждает проведение операции по задержанию группы мошенников.

От потерпевшего просят перевести деньги на счет вымогателя. Если это невозможно, предлагают просто передать сумму человеку, который придет за деньгами. Лжеполицейский убеждает доверчивого человека в том, что он сможет проявить свою гражданскую позицию и помочь в поимке преступника.

На фоне роста подобных случаев обмана россиян, особенно пожилых людей, неоднократно просили не общаться по телефону с людьми, которые пытаются выдавать себя за сотрудников финансовых организаций или правоохранительных органов. Звонки с незнакомых номеров лучше игнорировать и не вступать в диалог с людьми, которые могут надавить, запугать или запутать своего собеседника.