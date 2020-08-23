Появилось видео с Лукашенко в вертолете

Ранее Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии, опубликовал видео прилета Лукашенко в резиденцию. В руках у главы государства был автомат.

В воскресенье, 23 августа, в Минске прошла несанкционированная акция протеста. Она началась на площади Независимости, около здания правительства, в центре Минска. МВД Белоруссии заявило, что не исключает провокаций во время проведения митинга и последующего марша.

На этой неделе несанкционированные митинги сторонников оппозиции проходят мирно. Без столкновения с правоохранителями и задержаний. К протесту присоединились работники заводов, которые начали устраивать забастовки.

По словам руководства страны, на работе предприятий это никак не сказалось. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что дает два дня на прекращение стачек, к понедельнику он пообещал, что закроет те заводы, где забастовки продолжатся.