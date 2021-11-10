Большие новости 10 ноября. Авария со звездой «Зимней вишни», главную ель страны нашли в Подмосковье, госизмена в Ялте

В аварии на проспекте Мира в Москве пострадала актриса Елена Сафонова. Соборную площадь Московского Кремля украсит ель из Подмосковья. Подходящее дерево нашли в городском округе Щелково. Жителя Ялты задержали по подозрению в работе на Украину. Госизменой, предположительно, занимался депутат городского парламента. Об этих и других событиях среды, 10 ноября, — в дайджесте «360».

Авария с актрисой

Актриса Елена Сафонова пострадала в аварии на проспекте Мира в Москве. По данным столичного дептранса, столкновение произошло на крайней левой полосе, когда на встречку вылетел BMW. Всего пострадали три машины. В больницу доставили предполагаемую виновницу аварии со сломанной рукой и актрису Сафонову, которая получила множественные травмы. По данным СМИ, за иномаркой числится несколько десятков неоплаченных штрафов. Депутат Виктор Дерябкин предложил лишить владелицу BMW прав, так как таких водителей уже не перевоспитать.

Главная елка страны

Соборную площадь Московского Кремля украсит 90-летняя ель из Подмосковья. Как рассказала управляющая делами президента РФ Елена Крылова, новогоднее дерево выбирали из 10 вариантов и остановились на ели из деревни Новопареево городского округа Щелково. Высота дерева 28 метров, а диаметр ствола 56 сантиметров. Срубят елку и доставят в Кремль в середине декабря.

Депутата поймали на госизмене

Подозреваемого в работе на СБУ задержали в Ялте. По данным ФСБ, крымчанин с 2017 по 2019 год передавал на Украину сведения, составляющие государственную тайну. Журналисты выяснили, что силовики задержали депутата городского парламента Юрия Ломенко. Несколько дней назад он сложил с себя полномочия народного избранника. Суд отправил подозреваемого в государственной измене в СИЗО на два месяца.

Наталия Орейро получила паспорт России

Посол России в Аргентине вручил актрисе и певице Наталии Орейро российский паспорт. До этого звезда сериала «Дикий ангел» принесла присягу на русском и испанском языках. После получения заветного документа Орейро поблагодарила главу дипломатического ведомства на русском языке.

Антипрививочников накроют в Сети

Борьбой с пропагандой противников вакцинации займутся кибердружины. Первое такое объединение появится в Ханты-Мансийском автономном округе. Участники будут заниматься мониторингом и выявлять фейки о вреде прививок. Данные об авторах ложной информации передадут правоохранителям.

ФСИН избавилась от кадров

После разбирательств с пытками в колониях Саратовской области со службы уволили 18 сотрудников ФСИН. Как пояснил начальник регионального ведомства Антон Ефаркин, расследуется пять уголовных дел, 11 человек привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.

Netflix заказал фильм с Петровым

Актер Александр Петров сыграет главную роль в сериале для Netflix. Это второй многосерийный фильм, который американский стриминговый сервис заказывает у российских студий. Пока у проекта нет названия, но известно, что Петров сыграет знаменитого человека, чью личность разрушают личные обстоятельства.

Режиссер Клим Шипенко заявил, что для создания сериала привлекли лучших. Он напомнил, что исполнительным продюсером стал создатель сериала «Чики» Эдуард Оганесян, а у Петрова есть харизма, талант и внешность, чтобы сделать отличный продукт.