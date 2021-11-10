Жителя Ялты задержали за госизмену и работу на СБУ

Жителя Ялты задержали по подозрению в госизмене. Силовики считают, что он собирал сведения для СБУ. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

«ФСБ РФ пресечена шпионская деятельность российского гражданина в интересах Службы безопасности Украины», — сказано в сообщении ведомства.

По информации ФСБ, житель Ялты с 2017 по 2018 год собирал и передавал данные, которые являются гостайной, украинской спецслужбе. В том числе крымчанин выдал данные о сотрудниках органов Федеральной службы безопасности.

Мужчину арестовали. В его отношении завели уголовное дело по статье УК РФ «Государственная измена в форме шпионажа». Он может получить до 20 лет тюрьмы.

В августе 2021 года ФСБ задержала в Туле гражданина Украины, он собирал секретные данные о новейших образцах оружия. В его отношении завели уголовное дело о шпионаже.