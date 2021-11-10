facebook_pixel
    10 ноября 2021, 16:36

    Момент аварии с участием актрисы Елены Сафоновой попал на видео

    Столкновение машины актрисы Елены Сафоновой с вылетевшим на встречку автомобилем попал в объектив камер наблюдения

    Анатолий Минкин

    Актриса Елена Сафонова попала в аварию на проспекте Мира, когда ехала за рулем своей машины, сообщил источник «360». При проезде одной из улиц ей навстречу вылетел автомобиль, протаранивший ее транспортное средство. Видео с места событий опубликовал департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

    На опубликованных кадрах видно, что один из автомобилей едет по крайней левой полосе. В какой-то момент водитель другой машины начал перестраиваться и вылетел прямо перед едущим прямо автомобилем.

    Как сообщил источник «360», прибывшие на место врачи забрали Елену Сафонову в больницу. Предварительное обследование показало, что у нее закрытый перелом надколенника, перелом ребер с левой стороны, перелом руки.

    По предварительным данным, за рулем второго автомобиля тоже находилась женщина, которая получила травмы.