Стало известно о десятках штрафов на машине предполагаемой виновницы аварии с Еленой Сафоновой

За рулем автомобиля BMW, врезавшегося в машину актрисы Елены Сафоновой на проспекте Мира в Москве, находилась 21-летняя Маргарита Рафальская, сообщил Telegram-канал «112».

По данным авторов канала, за транспортным средством числится 70 неоплаченных штрафов. Большая часть выписана за превышение скорости. В результате аварии девушка попала в больницу с переломом руки.

Сам момент аварии попал в объектив камер наблюдения. На них можно увидеть, что автомобиль актрисы ехал по крайней левой полосе, когда ехавший параллельно BMW развернулся и вылетел наперерез. В результате оба автомобиля столкнулись, а пострадавших водителей отправили в больницу.

Как сообщил источник «360», врачи предварительно диагностировали у Елены Сафоновой закрытый перелом надколенника, перелом ребер с левой стороны, перелом руки, а также несколько внутренних травм.