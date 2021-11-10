Источник: актриса из «Зимней вишни» попала в больницу с переломами после аварии на проспекте Мира

Актриса Елена Сафонова попала в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с переломами, сообщил источник «360». Она попала в аварию на проспекте Мира в Москве.

Известно, что в машину артистки врезался другой автомобиль, который вылетел на встречную полосу. На место прибыла скорая помощь, медики оказали пострадавшей необходимую помощь и госпитализировали.

По словам собеседника «360», у артистки диагностировали закрытый перелом надколенника, перелом ребер с левой стороны, перелом руки. Также есть еще несколько закрытых переломов и ушибы. Виновница аварии тоже пострадала.

О похожей аварии по тому же адресу ранее сообщал дептранс Москвы.

Елена Сафонова — советская и российская актриса. Ей 65 лет. Большую популярность ей принесла роль в фильме «Зимняя вишня».