Сериал с Александром Петровым снимут в России по заказу Netflix

Авторы приступили к съемкам второго российского сериала по заказу американского стримингового сервиса Netflix. Главную роль в фильме, у которого пока нет названия, исполнит Александр Петров. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз компании.

«История будет о том, как знаменитость оказывается в центре разрушающих его личность трагических событий, и о его отчаянной борьбе за то, чтобы снова стать собой», — рассказали в Netflix.

Также стало известно, что исполнительным продюсером проекта станет Эдуард Оганесян, который снял сериал «Чики». В работе над сценарием ему будут помогать Алексей Камынин и Марсель Шайхаттаров. К команде присоединятся Федор Бондарчук, Вячеслав Муругов, Мила Розанова и Алина Тяжлова.

Накануне Netflix впервые провел премьеру на стриминговой платформе Twitch — 7 ноября там показали первый эпизод сериала «Аркейн» по мотивам видеоигры League of Legends.