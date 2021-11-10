В Госдуме призвали к ужесточению наказания для злостных нарушителей после аварии с актрисой Сафоновой

Ужесточение наказания водителей вплоть до лишения прав за постоянные нарушения ПДД — правильное решение. Так в разговоре с «360» член думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Виктор Дерябкин прокомментировал многочисленные штрафы на машине участницы аварии с Еленой Сафоновой.

«В данном случае, наверное, было бы правильно ужесточать [наказание за многократное нарушение ПДД]. По достижении какого-то количества нарушений вплоть до отъема прав, запрещения поездок. <…> Человек все равно не платит [штрафы]. Забирать надо права, другого ничего не будет. Трудно таких воспитать», — сказал Дерябкин.

Ранее стало известно об аварии на проспекте Мира в Москве с участием звезды фильма «Зимняя вишня» Елены Сафоновой: она ехала в левом ряду, когда другая машина из соседнего ряда при перестроении выскочила перед авто актрисы. Сафонова попала в больницу с травмами. Как сообщил источник «360» у 65-летней женщины закрытый перелом колена, перелом ребер, перелом руки и несколько травм внутренних органов.

Позже СМИ сообщили, что за рулем устроившей аварию BMW находилась 21-летняя Маргарита Рафальская. На ее машине числится 70 неоплаченных штрафов.