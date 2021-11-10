СМИ: подозреваемым в госизмене ялтинцем оказался бывший городской депутат

Задержанный сотрудниками ФСБ в Ялте подозреваемый в шпионаже в пользу Украины — это бывший депутат городского парламента Юрий Ломенко. Об этом сообщило агентство «Крыминформ».

Центр общественных связей ФСБ сообщил в среду, 10 ноября, что в Ялте по подозрению в шпионаже в пользу Украины задержали россиянина. По данным ведомства, он передавал за границу сведения, составляющие государственную тайну.

После задержания городской суд принял решение об аресте подозреваемого на два месяца. Задержанного отправили в следственный изолятор.

Журналисты выяснили, что речь идет о бывшем депутате Ялтинского городского совета Юрии Ломенко. Накануне он объявил о досрочном прекращении полномочий народного избранника по собственному желанию.

В мае 2017 года Ломенко возглавлял созданную им региональную общественную организацию «Национально-культурная автономия „Украинцы Крыма“». НКО он зарегистрировал в поселке Симеиз, по адресу местного продуктового рынка. В октябре 2021 года Ломенко ликвидировал созданную им организацию.