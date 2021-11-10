Главную новогоднюю ель страны срубят в Подмосковье

В этом году кремлевскую площадь украсит 90-летняя ель, которую нашли в деревне Новопареево городского округа Щелково Подмосковья. Об этом ТАСС рассказала пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова.

«В этом году Соборную площадь Московского Кремля украсит 90-летняя ель, найденная в деревне Новопареево городского округа Щелково», — поделилась Крылова.

По словам собеседницы, дерево, которому 90 лет, выбирали из 10 вариантов. Высота главной елки страны в этом году около 28 метров, диаметр ствола — 56 сантиметров, а ее нижние ветки раскинулись по сторонам на 10 метров. Крылова добавила, что ель спилят и привезут в Кремль в середине декабря.

Поисками главного символа Нового года традиционно занималось Управление делами президента России. На этот раз елку выбирали в течение двух месяцев. Среди критериев отбора — форма, количество хвои, состояние веток, общий вид и место, где дерево растет. Последний пункт особенно важен, так как к дереву должна с легкостью подъехать техника.

В начале октября жители Санкт-Петербурга выбрали елку, которую перед Новым годом установят на Дворцовой площади Северной столицы.