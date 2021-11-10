Кибердружины для поиска антиваксеров в Сети появятся в России

В Югре появятся кибердружины, которые займутся поиском фейковых публикаций о вреде вакцинации от коронавируса в Сети. Всю информацию будут передавать правоохранительным органам. Об этом рассказала губернатор региона Наталья Комарова на заседании регионального оперштаба.

«Поручаю организовать работу кибердружин по мониторингу Сети на предмет выявления заведомо ложной информации о вреде вакцинации, публикуемой на сайтах и в социальных сетях. Информация в дальнейшем будет передаваться правоохранительным органам», — приводит Ura.ru слова главы региона.

По словам Комаровой, такое решение приняли после многочисленных жалоб жителей ХМАО на фейки о вакцинации в интернете. В состав кибердружин войдут волонтеры, которые работают с системой «Поиск». Ее запустили в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья заявил, что врачей-антиваксеров надо привлекать к уголовной ответственности за такую позицию.