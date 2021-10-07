Еще 14 осужденных заявили о пытках в тюремной больнице Саратовской области

О пытках в туберкулезной тюремной больнице в Саратовской области заявили еще 14 человек. Об этом «360» рассказала адвокат Снежана Мунтян, которая представляет интересы пострадавших заключенных. Она готовит обращения в Следственный комитет.

«У меня в производстве еще 14 обращений от потенциальных потерпевших. Пока мы общественной огласке их не предали, заявления в Следственный комитет не подавали, все еще находится в стадии подготовки. Непростая работа: надо составить тексты, надо опросить потенциальных потерпевших, поэтому это займет некоторое время», — заявила. она.

По ее словам, потенциальные потерпевшие продолжают к ней обращаться, вероятно, число жертв возрастет. Уже возбуждено семь уголовных дел.

По ее информации, над пациентами больницы издевались заключенные, один из которых уже вышел на свободу. Адвокат располагает информацией о том, что эти люди все еще находятся в статусе свидетелей.

«Я кричу о том, что они очень вольготно себя чувствуют, свободно передвигаются и ничего не изменилось в их жизни, никаким образом их статус не поменялся», — подчеркнула Мунтян.

Она предположила, что после широкой огласки их могли вывезти в другое учреждение ФСИН. Однако пока у адвоката нет данных об этом.

Ранее стало известно о пытках в тюремной больнице Саратовской области. В связи с этим ФСИН начала служебную проверку. По ее итогам уволены четыре сотрудника ведомства. Генпрокуратура также заявила о проверке во всех учреждениях уголовно-исполнительной системы Саратовской области.