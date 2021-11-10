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    10 ноября 2021, 17:47

    Режиссер Шипенко оценил приглашение Петрова на главную роль в сериал Netflix

    «Газета.ru»: Шипенко назвал назначение Петрова на роль сериала Netflix «прекрасным выбором»

    Оксана Лавнюженко

    Российского актера Александра Петрова пригласили на главную роль в сериал от Netflix. Он сыграет в психологической драме, автором которой выступит создатель сериала «Чики» Эдуард Оганесян. Режиссер Клим Шипенко прокомментировал подбор актеров, назвав назначение Петрова «прекрасным выбором». Об этом написала «Газета.ru».

    Режиссер Шипенко оценил приглашение Петрова на главную роль в сериал Netflix

    «Думаю, в плане качества проект будет на уровне. Потому что наши продюсеры и режиссеры научились снимать на международном уровне. Что касается Саши, то это прекрасный выбор. Думаю, ему давно этого хотелось. У него есть все шансы, чтобы сниматься в голливудских блокбастерах. Уверен, Петров сделает все хорошо. Он обладает харизмой, актерским талантом, внешностью. В этом смысле я в нем уверен и болею за него. Для этой роли у него все есть», — сообщил режиссер.

    Он также прокомментировал свое самочувствие после возвращения на Землю с МКС. Шипенко отметил, что чувствует себя хорошо и полностью готов к работе.

    Психологическая драма станет вторым эксклюзивным проектом Netflix, снятым в России. Ранее стриминг объявил о создании интерпретации «Анны Карениной» со Светланой Ходченковой в главной роли.