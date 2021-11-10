Режиссер Шипенко оценил приглашение Петрова на главную роль в сериал Netflix

Российского актера Александра Петрова пригласили на главную роль в сериал от Netflix. Он сыграет в психологической драме, автором которой выступит создатель сериала «Чики» Эдуард Оганесян. Режиссер Клим Шипенко прокомментировал подбор актеров, назвав назначение Петрова «прекрасным выбором». Об этом написала «Газета.ru».

«Думаю, в плане качества проект будет на уровне. Потому что наши продюсеры и режиссеры научились снимать на международном уровне. Что касается Саши, то это прекрасный выбор. Думаю, ему давно этого хотелось. У него есть все шансы, чтобы сниматься в голливудских блокбастерах. Уверен, Петров сделает все хорошо. Он обладает харизмой, актерским талантом, внешностью. В этом смысле я в нем уверен и болею за него. Для этой роли у него все есть», — сообщил режиссер.

Он также прокомментировал свое самочувствие после возвращения на Землю с МКС. Шипенко отметил, что чувствует себя хорошо и полностью готов к работе.

Психологическая драма станет вторым эксклюзивным проектом Netflix, снятым в России. Ранее стриминг объявил о создании интерпретации «Анны Карениной» со Светланой Ходченковой в главной роли.