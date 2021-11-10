ФСИН уволила 18 сотрудников после сообщений о пытках в саратовской колонии

Руководство ФСИН по Саратовской области уволило 18 сотрудников ведомства в ходе разбирательств в деле пытках в колонии региона. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника ведомства Антон Ефаркин.

«Была ситуация, в этой ситуации сейчас разбираются следственные органы. <…> На сегодняшний день возбуждено пять уголовных дел, уволены со службы по отрицательным мотивам 18 сотрудников, 11 человек привлечены к строжайшей дисциплинарной ответственности», — заявил Ефаркин в эфире телеканала «ГТРК Саратов».

Ранее в Сети появилось видео с насилием и пытками осужденных в саратовских колониях. СМИ сообщили, что в ролике зафиксировали четыре эпизода, которые произошли в тюремной туберкулезной больнице Саратовской области. После этого СК завел несколько уголовных дел об изнасиловании и превышении полномочий.

В конце октября Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы открыла горячую линию для сообщений о пытках в местах лишения свободы. Рассказать о подобных случаях смогут как заключенные, так и их защитники и родственники. Это решение одобрили в Минюсте и ФСИН.