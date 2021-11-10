Вручение российского паспорта Наталии Орейро сняли на видео

Актриса и певица Наталия Орейро прошла церемонию получения российского гражданства. Она принесла присягу на русском и испанском языках, а после получила новый паспорт от посла России в Аргентине Дмитрия Феоктистова. Видео из посольства в Буэнос-Айресе опубликовало РИА «Новости» в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, что актриса сначала подписала документы, а после посол Феоктистов вручил паспорт для нее и ее ребенка, а также Конституцию России.

«Спасибо большое», — сказала Орейро по-русски.

Указ о присвоении уругвайской актрисе и ее сыну Мерлину Атауальпе президент России Владимир Путин подписал в октябре этого года. Орейро уже говорила, что менять свое место жительства не намерена, но хочет получить российский паспорт в качестве признательности за любовь россиян.

Она отмечала, что впервые задумалась о таком шаге после того, как побывала на шоу «Вечерний Ургант», где ведущий назвал самой русской среди всех иностранок. Самостоятельно она подала документы для оформления российского гражданства летом 2020 года.