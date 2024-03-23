Эксклюзив 23 марта 2024, 11:55 Стихийный мемориал у Crocus City Hall сняли на видео Появилось видео со стихийным мемориалом у Crocus City Hall в Красногорске

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Корреспондент «360» Александр Молочко снял на видео стихийный мемориал, появившийся возле здания Crocus City Hall в Красногорске. Люди несут туда цветы, лампады и детские игрушки.

Судя по кадрам, жители принесли уже около десятка букетов гвоздик и роз в память о жертвах теракта, унесшего жизни минимум 93 человек.

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Стихийный мемориал также появился в Оренбурге. Сербы почтили память погибших, принеся цветы к посольству России в Белграде.

Стрельбу в Crocus City Hall устроили вечером 22 марта. К утру 23 марта возникший пожар еще продолжали ликвидировать. Сотрудники ФСБ задержали 11 причастных к теракту.

Центры крови в Московской области с раннего утра принимают доноров, пожелавших помочь раненым. Пострадали более 100 человек.

Атаку решительно осудили десятки стран мира, среди которых Китай, Вьетнам, Индия, Саудовская Аравия, Франция, Армения. Интерпол пообещал помочь в расследовании обстоятельств террористического акта.