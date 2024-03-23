Мир 23 марта 2024, 08:47 Си Цзиньпин выразил Путину соболезнования в связи с терактом в Подмосковье Председатель КНР Си Цзиньпин осудил теракт в Подмосковье

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Председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с терактом в Красногорске. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин подчеркнул, что его страна решительно осуждает нападение. Он признался, что был шокирован, узнав о случившемся в Crocus City Hall.

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«Китай выступает против всех форм терроризма, решительно осуждает террористическую атаку и твердо поддерживает усилия властей РФ по поддержанию национальной безопасности», — указывается в обращении.

Китайский лидер от имени правительства и народа выразил соболезнования «в связи с погибшими» и искреннее сочувствие пострадавшим и их семьям.

Теракт также осудили Индия и Саудовская Аравия. Ранее заявления по поводу трагедии сделали в десятках стран мира.

Неизвестные открыли стрельбу в Crocus City Hall вечером 22 марта, когда люди собрались на концерт группы «Пикник». Более 60 человек погибли, известно о 115 пострадавших.