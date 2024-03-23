23 марта 2024, 07:58
Индия и Саудовская Аравия осудили теракт в Crocus City Hall
Премьер Индии Моди осудил теракт в Подмосковье
Премьер-министр Индии Наренда Моди заявил, что страна осуждает теракт в Crocus City Hall в Красногорске и солидарна с россиянами в связи с трагедией. Пост появился в соцсети Х.
«Мы решительно осуждаем чудовищный террористический акт в Москве. Наши мысли и молитвы с семьями жертв. Индия выражает солидарность с правительством и народом Российской Федерации в этот час скорби», — подчеркнул индтйский премьер.
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Теракт осудил и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз ибн Абдуррахман Аль Сауд. По данным Саудовского агентства печати, он отправил президенту России Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями, в которой принес соболезнования семьям жертв и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. Король назвал теракт «позорным преступным деянием».
Ранее нападение на людей в Crocus City Hall осудили в десятках стран мира.
В результате теракта, случившегося вечером 22 марта, погибли более 60 человек и пострадали еще около 100.
Индия
Саудовская Аравия
Владимир Путин
Стрельба в Crocus City Hall
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