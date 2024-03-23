Общество 23 марта 2024, 09:43 Стихийный мемориал жертвам теракта в Crocus City Hall создали в Оренбурге РИА «Новости»

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В Оренбурге возле стелы «Ангел мира» организовали стихийный мемориал в память о погибших при теракте в Crocus City Hall. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Оренбургской области.

«Оренбуржцы несут цветы к стеле „Ангел мира“, где организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в Подмосковье», — отметили власти региона.

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В выходные дни все массовые гуляния, спортивные и развлекательные мероприятия в области отменили по распоряжению губернатора Дениса Паслера.

«Трагедия в Подмосковье — чудовищный акт. Оренбуржье скорбит вместе с теми, чьи родные погибли», — отметил он в своем Telegram-канале, добавив, что оправдать террор невозможно.

Вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в Crocus City Hall неизвестные начали стрелять по людям. Погибли, по последним данным, более 60 человек, порядка 100 пострадали. СК возбудил уголовное дело о теракте. О ходе его расследования силовики уже отчитались перед президентом России Владимиром Путиным.