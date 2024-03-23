Важное 23 марта 2024, 11:07 ФСБ задержала 11 причастных к теракту в Crocus City Hall Бортников доложил Путину о задержании 11 причастных к теракту в Crocus City Hall Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

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Силовикам удалось задержать 11 человек, причастных к теракту в Crocus City Hall. Среди них были четыре террориста, сообщил президенту Владимиру Путину глава ФСБ Александр Бортников.

«Директор ФСБ Бортников доложил Путину о задержании 11 человек, всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта», — привело РИА «Новости» информацию от пресс-службы Кремля.

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Силовики продолжили работу по выявлению всех пособников, которые могут иметь отношение к произошедшему.

«Ведется дальнейшая работа над выявлением пособнической базы», — подчеркнули в Кремле.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что в Брянской области задержали автомобиль Renault, на котором, предположительно, из Crocus City Hall уехали подозреваемые в совершении теракта. Ехавшие в машине попытались скрыться, по ним открыли стрельбу. Одного предполагаемого террориста поймали на месте, второго — чуть позже. В иномарке также нашли оружие — пистолет Макарова, магазин к автомату АКМ — и иностранные паспорта.