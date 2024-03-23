Мир 23 марта 2024, 08:53 Теракт в Crocus City Hall осудили во Франции Макрон осудил теракт в Crocus City Hall и выразил соболезнования

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Президент Франции Эммануэль Макрон решительно осудил теракт в Crocus City Hall и принес соболезнования в связи с произошедшим. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.

«Макрон решительно осуждает теракт», — отметили журналисты.

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Соболезнования в связи со случившимся выразил и французский МИД, указав на солидарность с россиянами.

Стрельбу по собравшимся на концерт группы «Пикник» неизвестные открыли вечером 22 марта. Одного из нападавших, по данным Telegram-канала Baza, обезвредил зритель, чем спас десятки людей. Судьба самого мужчины неизвестна.

Жертвами теракта стали более 60 человек. Пострадавших — более 100. Основные работы по оказанию им экстренной помощи уже завершили.