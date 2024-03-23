Важное 23 марта 2024, 11:25 Число жертв теракта в Crocus City Hall достигло 93 СК: в результате теракта в Crocus City Hall погибли 93 человека РИА «Новости»

Читать 360tv в

Более 90 человек погибли в результате теракта в Crocus City Hall в Подмосковье. Обновленные данные по состоянию на 23 марта привели в Следственном комитете.

«На данный момент установлено, что количество погибших составляет 93 человека. Число погибших еще возрастет», — подчеркнули в ведомстве.

Реклама

В СК добавили, что люди погибли из-за полученных огнестрельных ранений. Еще одной причиной смерти следователи назвали отравление продуктами горения.

После осмотра помещений концертного зала следователи пришли к выводу, что при нападении террористы использовали автоматическое оружие. Его вместе с оставленными боеприпасами уже обнаружили и изъяли.

«По данным вещественным доказательствам в настоящее время проводятся баллистическая, генетическая и дактилоскопическая экспертизы», — сказали в Следкоме.

Террористы, пояснили в СК, применили для поджога Crocus City Hall легковоспламеняющуюся жидкость. Они устроили пожар в концертном зале, где находились зрители, в том числе и раненые.

Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину, что силовики задержали 11 причастных к теракту, в том числе и четырех его исполнителей.