23 марта 2024, 11:25
Число жертв теракта в Crocus City Hall достигло 93
СК: в результате теракта в Crocus City Hall погибли 93 человека
Более 90 человек погибли в результате теракта в Crocus City Hall в Подмосковье. Обновленные данные по состоянию на 23 марта привели в Следственном комитете.
«На данный момент установлено, что количество погибших составляет 93 человека. Число погибших еще возрастет», — подчеркнули в ведомстве.
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В СК добавили, что люди погибли из-за полученных огнестрельных ранений. Еще одной причиной смерти следователи назвали отравление продуктами горения.
После осмотра помещений концертного зала следователи пришли к выводу, что при нападении террористы использовали автоматическое оружие. Его вместе с оставленными боеприпасами уже обнаружили и изъяли.
«По данным вещественным доказательствам в настоящее время проводятся баллистическая, генетическая и дактилоскопическая экспертизы», — сказали в Следкоме.
Террористы, пояснили в СК, применили для поджога Crocus City Hall легковоспламеняющуюся жидкость. Они устроили пожар в концертном зале, где находились зрители, в том числе и раненые.
Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину, что силовики задержали 11 причастных к теракту, в том числе и четырех его исполнителей.
Терроризм
СК РФ
Стрельба в Crocus City Hall
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