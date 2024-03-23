Происшествия 23 марта 2024, 03:05 Реакция мира на теракт в Crocus City Hall. О чем заявили лидеры и МИД зарубежных стран Десятки стран мира осудили теракт в Crocus City Hall

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Теракт 22 марта в Crocus City Hall унес жизни 40 человек, более 100 пострадали. О решительном осуждении нападения на людей в концертном зале заявили уже многие страны, сообщил РБК.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал случившееся зверским убийством, которому не может быть никакого оправдания. Также он выразил уверенность, что все причастные к этому понесут заслуженное наказание.

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«В этот скорбный час желаю мужества и стойкости родным и близким погибших, чтобы пережить невосполнимую утрату, а также скорейшего восстановления всем пострадавшим», — указал глава республики.

В белорусском МИД заявили, что со скорбью следят за происходящем в эти минуты в Crocus City Hall.

«Этот отвратительный террористический акт никогда не сможет быть оправдан. Мы стоим вместе с братским российским народом в эти трудные минуты», — подчеркнули в ведомстве.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также решительно осудил террористический акт против мирных граждан.

«Нет оправданий убийству невинных гражданских лиц»

Лидер Сербии Александр Вучич выразил надежду, что террористов, совершивших такое ужасное преступление, привлекут к ответственности.

Также он обратил внимание на призывы посольств США и Великобритании в начале марта, когда дипмиссии просили своих граждан избегать массовых скоплений людей в Москве. Это, по мнению Вучича, говорит о том, что их спецслужбы знали о возможных терактах.

Решительно осудил теракт глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев, МИД Азербайджана, МИД Кубы и МИД Венесуэлы. В министерстве иностранных дел Армении заявили, что шокированы ужасающими новостями о бесчеловечном теракте в России.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан позвонил главе МИД РФ Сергею Лаврову и от имени президента Реджепа Тайипа Эрдогана передал соболезнования народу России.

В МИД Германии принесли соболезнования семьям погибших и выразили уверенность в необходимости скорейшего расследования теракта. Глава МИД Италии Антонио Таяни осудил все формы терроризма и выразил солидарность с семьями жертв случившегося.

«Нет никаких оправданий убийству невинных гражданских лиц. Его детали должны быть как можно скорее расследованы», — заявили в МИД Словении.

Также решительно осудили террористический акт в Красногорске в министерствах иностранных дел Пакистана, Катара, Ирана и Египта.

Теракт должно осудить все мировое сообщество

Президент Палестины Махмуд Аббас передал соболезнования Владимиру Путину, народу России и семьям погибших.

Лидер Боливии Луис Арсе выразил солидарность и соболезнования россиянам. «Это трагическое событие должно быть осуждено всем международным сообществом», — подчеркнул он.

Посольство Великобритании в Москве сообщило, что осуждает теракт в Crocus City Hall, подчеркнув, что события в концертном зале — ужасная трагедия.

Солидарность с россиянами выразил также МИД Франции. В МИД Австрии принесли соболезнования близким жертв теракта.

Реакция США и ЕС на теракт в Crocus City Hall

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил, что Евросоюз шокирован сообщениями о теракте в Crocus City Hall и осуждает любые нападения на гражданских лиц.

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что в США пытаются получить больше информации, но «предпочли бы, чтобы об этом рассказали российские власти».

«Мы заранее не располагали сведениями об этом ужасном нападении. <…> На данный момент нет никаких указаний на то, что Украина или украинцы были причастны к стрельбе», — указал он.

В офисе генсека ООН заявили, что «опечалены новостями» о теракте. Такие слова вызывали негодование официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Опечален? Стрельбе? Это драка в тире, что ли?» — поразилась дипломат.

Позже она отметила, что во всемирной организации скорректировали свою позицию, и поблагодарила ООН за четкое отношение к произошедшему.