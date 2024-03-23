23 марта 2024, 10:54
Центр крови Подмосковья увеличит время работы для приема доноров
Минздрав сообщил об увеличении времени работы центров крови в Подмосковье
Центр крови в Подмосковье до последнего будет принимать желающих помочь пострадавшим во время теракта в Crocus City Hall. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Центр крови Подмосковья увеличит время работы. Он будет работать «до последнего донора», если в этом будет необходимость, подчеркнули в пресс-службе ведомства.
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За первый час работы центры крови Подмосковья приняли уже более 600 человек.
Согласно последним данным, сейчас в лечебных учреждениях Москвы находятся 82 пострадавших во время стрельбы в Crocus City Hall.
На официальном сайте МЧС России опубликовали список госпитализированных в ходе теракта в Crocus City Hall. Данные актуальны по состоянию на 09:00.
Террористы ворвались в Crocus City Hall перед концертом группа «Пикник» и расстреляли зрителей вечером 22 марта. По данным Следственного комитета, погибли более 60 человек, число жертв растет.
Стрельба
Минздрав
Москва
Стрельба в Crocus City Hall
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