Мир 23 марта 2024, 10:25 Цветы принесли к посольству России в Белграде после теракта в Crocus City Hall РИА «Новости»

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В Белграде к зданию посольства России принесли цветы и свечи. Так сербы почтили память погибших при теракте в Crocus City Hall в Подмосковье, сообщило РИА «Новости».

Стихийный мемориал создали через дорогу от диппредставительства РФ в центре сербской столицы. Дипломаты в социальных сетях в ночь на 23 марта поблагодарили жителей Сербии за неравнодушие.

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Соболезнования предстоятелю Русской православной церкви Кириллу в связи со случившимся выразил патриарх Сербский Порфирий.

Президент балканской страны Александр Вучич отмечал, что спецслужбы Запада могли быть в курсе планировавшегося теракта. Он напомнил, что в начале марта посольство США просило американцев не посещать московские ТЦ. Позже такие же рекомендации распространили в Великобритании.

Вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в Crocus City Hall начались пожар и стрельба. Жертвами теракта стали более 60 человек, свыше 100, в том числе дети, пострадали.