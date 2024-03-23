Происшествия 23 марта 2024, 10:47 Обстановку вокруг Crocus City Hall утром 23 марта сняли на видео Появилось видео работы пожарных у Crocus City Hall утром 23 марта

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У здания Crocus City Hall утром 23 марта продолжили работу по ликвидации пожара. Корреспондент «360» Александр Молочко снял обстановку возле концертного зала на видео.

На заседании оперштаба первый замначальника ГУ МЧС по Подмосковью Александр Перегуда отмечал, что на тушение очагов пожара уйдет около двух часов. После этого специалисты примут решение о том, как проводить разбор завалов.

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Из Crocus City Hall уже уехали представители Росгвардии. Место теракта они покинули на семи машинах.

МЧС России опубликовало список с именами пострадавших при стрельбе в здании концертного зала. С утра 23 марта за первый час работы центров крови Подмосковья в них пришли более 600 человек, которые решили стать донорами и помочь получившим ранения. В результате теракта погибли более 60 человек, пострадали свыше 100, в том числе дети.